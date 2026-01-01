Meine Bank heißt VIELFALT willkommen.

Wir sind bunt wie unsere Stadt.
Hamburg: Das Tor zur Welt! In unserer Stadt und dem Umland kommen die verschiedensten Menschen zusammen. Die Haspa ist die Bank für ALLE Hamburger & das Umland - unabhängig von Einkommen, Vermögen, Herkunft oder Identität.
Das ist uns wichtig.
Zusammen auf der CSD-Demo 2026 in Hamburg.
Wir unterstützen seit Jahren die Toleranz und Akzeptanz für LGBTQ+ Menschen. Dazu stehen wir auch öffentlich, deshalb werden wir auch dieses Jahr am Samstag, den 1. August gemeinsam mit Hamburg Pride auf dem Führungstruck des Hamburger CSD mit dem Motto „Solidarisch queer. Haltung zeigen – für eine Zukunft ohne Angst!“ ganz vorn dabei sein. Alles Wissenswerte auf Hamburg Pride.de
Wir sind bunt wie unsere Stadt
Unsere Mitarbeitenden sind so bunt wie unsere Kund:innen. Das schafft gegenseitiges Verständnis, Vertrauen und Respekt und hilft sprachliche, räumliche und kulturelle Hürden abzubauen. Und das ist gut so! Als Unterzeichner der "Charta der Vielfalt" stehen wir für Toleranz, Fairness und Wertschätzung am Arbeitsplatz.
WELCOMING OUT.
Vielfalt ist uns wichtig! Dir auch? Dann zeige es! Bei WELCOMING OUT geht es darum, dass tolerante Menschen ihrer Umgebung Offenheit zum Thema LGBTQ+ zeigen, damit niemand die eigene Identität verstecken muss. Als Haspa sind wir ein PATRON OF WELCOMING OUT, d.h. wir unterstützen Projekte, wie zum Beispiel Bildungsmaßnahmen und mehr. Was diese sind und wie du bei WELCOMING OUT mitmachen kannst, erfährst du hier: Welcoming Out
Die Hamburger CSD-Demo startet am Samstag, 1. August 2026, um 12 Uhr!Die Aufstellung findet dieses Jahr in der Lübecker Straße (zwischen Mühlendamm und Wartenau) statt und verläuft wie folgt:Lübecker Straße – Steindamm – Kreuzweg – Adenauer Allee – Steintorwall – Steinstraße – Bergstraße – Mönckebergstraße – Steintorwall – Glockengießerwall – Lombardsbrücke. Dort endet die Demo.
Wir sind hier zuhause.
In Hamburg Bergedorf bis Blankenese und im Umland von Barsbüttel bis Buxtehude - hier sind wir zuhause, hier kennen wir uns aus. Als Experten vor Ort können wir die Menschen besser verstehen, Themen vernetzen und gemeinsam an Lösungen für alle arbeiten.
Nachbarn vernetzen, Informationen austauschen, eine Idee starten - das und noch viel mehr passiert bei unseren Haspa Veranstaltungen. Unsere Filialen bieten digitale Veranstaltungen zu interessanten Themen an. Die Vielfalt unseres Angebotes ist so bunt wie das Leben, von Freizeit bis Finanzen. Bei vielen Themen sind Experten zu Gast und berichten aus erster Hand.
Sie wollen wissen, welche Themen angeboten werden? Schauen Sie in unseren Veranstaltungskalender. Und nach Corona neben digital auch wieder live an den Nachbarschaftstischen unserer Filialen.
Als Nachbarn kennen wir uns vor Ort aus. Wo drückt der Schuh, wo passiert etwas Tolles? Die Mitarbeiter unserer Filialen kennen nicht nur ihre Kunden, sie wissen auch, was im Stadtteil los ist. Gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden engagieren wir uns in und um Hamburg – und das an fast jeder Straßenecke. Schau gern mal rein.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihr Vertrauen schenken. Kommen Sie zur Haspa!
Wir sind Testsieger bei Beratung & Service für das Privatkundengeschäft in Hamburg – zum 6. Mal in Folge!
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